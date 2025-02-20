İzinsiz kayıt cihazına 6 yıl hapis talebi

İstanbul'da boşanma aşamasında olduğu karısının otomobiline gizlice ses kayıt cihazı yerleştiren Levent T. hakkında "özel hayatın gizliliğini ihlal" suçundan 6 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Kartal ilçesinde yaşayan Sevim T. (41), eşi Levent T.'den (42) şiddetli geçimsizlik nedeniyle ayrılık kararı alarak boşanma davası açtı. İddiaya göre Levent T., 27 Mart 2023 günü boşanma aşamasındaki eşi Sevim T.'nin arabasına ses kayıt cihazı yerleştirdi. Bir süre sonra bu durumu fark eden kadın soluğu adliyede aldı ve Levent T.'den şikâyetçi oldu.

Savcılık, soruşturma kapsamında Levent T.'nin ifadesine başvurdu. Suçlamaları reddeden Levent T. bilinçli olarak ses kayıt cihazı yerleştirmediğini ileri sürdü ve otomatik kayıt özelliği bulunan telefonunu araçta unuttuğunu, kayıtların bu nedenle oluştuğunu savundu.

GİZLİLİK İHLALİ VURGUSU

Ancak soruşturma kapsamında elde edilen kamera kayıtları savcılığın dikkatini çekti. İncelenen kamera kayıtları ışığında şüphelinin savunması "suçtan kurtulmaya yönelik" olduğu değerlendirildi. Şüpheli Levent T.'nin özel hayatın gizliliğini ihlal ettiğine dair yeterli delilin bulunduğu kaydedildi. Levent T.'ye "Özel hayatın gizliliğini ihlal" suçundan 6 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.