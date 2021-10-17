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Giriş Tarihi: 17.10.2021 21:34

İzinsiz üretim yapan imalathanede yüzlerce silah ele geçirildi

İzinsiz üretim yapan imalathanede yüzlerce silah ele geçirildi

Konya’nın Beyşehir ilçesinde izinsiz silah üretimi yapıldığı tespit edilen bir imalathane ve depoya yapılan baskında 120 adet tabanca kabzeli kısa pompalı av tüfeği ile 514 adet av tüfeğine ait tüfek parçası ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, silah üretimleri ile bilinen Üzümlü Mahallesinde bulunan bir av tüfeği imalathanesinin izinsiz üretim yaptığını bilgisini aldı. Jandarma ve silah ruhsat timi tarafından imalathaneye yapılan baskında 117 adet tabanca kabzeli kısa pompalı av tüfeği ile 507 adet av tüfeğine ait tüfek parçası ele geçirildi. İmalathanenin yanında bulunan depoda yapılan aramada ise 3 adet ruhsatsız av tüfeği ile 7 adet av tüfeğine ait parça ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelere el konulurken, D.S. ve E.Ö. gözaltına alındı.
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İzinsiz üretim yapan imalathanede yüzlerce silah ele geçirildi
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