İzlediği belgesel ilham oldu, tek bacağıyla Tekelti’ye çıktı

Iğdır'da yaşayan bedensel engelli Muhammet Arman, televizyonda izlediği bir belgesel ile hayatının en mutlu anını yaşadı. 14 yaşındaki Muhammet, bir belgesel kanalında iki ayağı olmayan birini Himalayalara çıktığını görmesi ile kendine yeni hayaller kurdu.

Durumu İskender Iğdır Ağrı Dağı Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü'ne söyleyen Arman, dağcılarla birlikte Tekelti Dağına çıktı. Dağcılık kulübünün sporcularından Murat Uçkaç, Mehdi Akgün ve Ümit Sönmez, Muhammed Arman'ı evinden alarak 2 bin 540 metre yüksekliğindeki Tekelti Dağı'nın eteğine getirdi. Burada hazırlıklarını yapan dağcılarla birlikte Muhammed Arman'ın, tek bacağı ve koltuk değnekleriyle zirve yolculuğu başladı. Zorlu noktaları dağcıların yardımıyla geçen Arman, zirveye ulaştı.

Hayalini gerçekleştirdiğini söyleyen Muhammet, yeni hedefinin ise Ağrı Dağı olduğunu söyledi. 'İmkansız diye bir şey yoktur' diyen genç dağcı; "Bir belgesel kanalında iki ayağı olmayan birinin Himayalar'da bulunan bir dağa tırmandığını izledim. Ben neden dağa çıkmayayım dedim. Sağolsun Dağcılık kulübü üyelerine durumu söylediğimde çok olumlu baktılar. Beni hazırldılar ve dağa tırmandırdılar. Çok mutlu oldum. Hayalimi gerçekleştirdim. İnşallah bir sonraki hedefim Ağrı Dağına tırmanmak olacak" dedi.