İzleyeni bayıltan film

Venedik Film Festivali
'ndeki gösteriminin ardından Antalya Altın Portakal Film Festivali
'ndeki gösteriminde de izleyenlerin fenalaştığı "L'evenement" filmi, tartışma yarattı. Film eleştirmenleri, filmin olayları ele alış biçiminin gerçekçi olması nedeniyle etkileyici olduğunu savundu. Fransızca'da "Olay" anlamına gelen "L'evenement" kelimesinin, Türkçe film adında "Kürtaj" adıyla yayımlanması da eleştirilerin odağında yer alıyor. Bu yıl 58'incisi düzenlenen Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde "Kürtaj" filmi izleyenleri bayılttı. "Yıldızların Altında 1 Açık Hava Gösterim Alanı
"nda önceki gün 19.15'te başlayan filmi izleyen iki kadın, filmin başlamasından kısa süre sonra görüntülere dayanamadı ve bayıldı.
SU VERİP SAKİNLEŞTİRDİLER
Görgü tanıkları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi
'ne bildirdi. İki kadın, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Birçok kadın izleyici, filmi izlemeyi bıraktı. Yetkililer filmi bir saat sonra durdurdu. Kadınlara su verilerek sakinleşmeleri sağlandı. Emekli bir kadın izleyici, "İzlerken o anı yaşıyorsun. Gözlerimi kapattım ancak ses sahneleri bile insanın yüreğini hoplatıyor. Sadece ben değil, bütün kadın izleyiciler film sahnesinden etkilendi" dedi. Audrey Diwan
'ın yönetmenliğini yaptığı "Kürtaj" filmi, Venedik Film Festivali'nde "Altın Aslan" ödülü almıştı.
YER: FRANSA... YIL: 1963
1963'te Fransa
'da parlak bir üniversite öğrencisi olan Anne
, beklenmedik bir hamilelikle karşı karşıya kalır. Bu, geleceğe dair tüm hayallerinin elinden kayıp gitmesi anlamına gelmektedir. Gebelik süreci ilerledikçe, Anne çevresi tarafından yalnız bırakılacaktır, zira kürtajın yasal olmadığı 60'lı yılların Fransa'sında bu karar cesaret gerektirmektedir.