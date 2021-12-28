Haberler Yaşam Haberleri İzmir açıklarında 102 düzensiz göçmen kurtarıldı
Giriş Tarihi: 28.12.2021 03:36

İzmir açıklarında 102 düzensiz göçmen kurtarıldı

İHA
İzmir açıklarında 102 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir’in Çeşme ve Aliağa ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen toplamda 102 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince, Çeşme ilçesi açıklarında 24 Aralık tarihinde farklı saatlerde Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen can salı ve lastik bot içerisindeki 66 düzensiz göçmen ile yine Yunanistan unsurlarınca denize atılan ve kendi imkanlarıyla adaya çıkan 5 düzensiz göçmen, görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından kurtarıldı.



Aynı tarihte Aliağa ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği tespit edilen can salı içerisindeki 11 düzensiz göçmen de ekiplerce kurtarıldı. Ayrıca 25 Aralık tarihinde ise yine Çeşme ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen can salı içerisindeki 20 düzensiz göçmen de ekiplerce kurtarıldı.

Karaya çıkartılan toplamda 102 düzensiz göçmen, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den A Haber-A Para ortak yayınında önemli açıklamalar: TL mevduatlar 38 milyar arttı
Berdan Mardini'yi Gökhan Göz ile aldatan Fatoş Yelliler'in evli erkekler ile mesajları ifşa oldu! Gökhan Göz açtı ağzını yumdu gözünü!
Burası Türkiye'nin başkenti Ankara'da bir mahalle! Vatandaş isyan etti: Böyle rezillik görmedim. Mansur Yavaş geldi biz unutulduk
Altın fiyatları yeniden YÜKSELİŞTE! Altın gram fiyatı düşecek mi yükselecek mi? Çeyrek altın, 22 ayar bilezik fiyatı 27 Aralık bugün Kapalıçarşı’da ne kadar, kaç TL oldu?
Son dakika haberi | BDDK, manipülatif açıklamalar yapan 26 isim hakkında suç duyurusunda bulundu! İşte o liste
Son dakika: Konyaspor, 90'da Beşiktaş'ı yıktı! Sonradan oyuna girdi 3 puanı getirdi...
Son dakika: Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünden Omicron varyantı açıklaması!
Son dakika: 27 Aralık koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum
Son dakika: Gençlik ve Spor Bakanlığı'na 1575 yeni personel alınacak
Son dakika! Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan sahipsiz ve tehlike arz eden hayvanlarla ilgili genelge
ARKADAŞINA GÖNDER
İzmir açıklarında 102 düzensiz göçmen kurtarıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA