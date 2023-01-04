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Giriş Tarihi: 4.1.2023 22:14

İzmir açıklarında 118 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir'in Çeşme ve Karaburun ilçeleri açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 118 düzensiz göçmen kurtarıldı. Yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 4 kişi de yakalandı.

AA
İzmir açıklarında 118 düzensiz göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Çeşme ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 28 düzensiz göçmeni kurtardı.

Karaburun ilçesi açıklarında da yine Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen yelkenli tekne içerisindeki 90 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalışan 4 kişi de yakalandı.

Kurtarılan düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.

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İzmir açıklarında 118 düzensiz göçmen kurtarıldı
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