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Giriş Tarihi: 3.8.2022 01:40

İzmir açıklarında 194 düzensiz göçmen kurtarıldı, 45 göçmen yakalandı

İzmir açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 194 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

AA
İzmir açıklarında 194 düzensiz göçmen kurtarıldı, 45 göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, 29 Temmuz'da Çeşme ilçesi Karaada üzerinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye bot ekibi sevk edildi.

Yunanistan unsurlarınca denize atılan ve kendi imkanlarıyla adaya çıkan 6 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Ekipler, Urla ve Çeşme ilçeleri açıklarında 1-2 Ağustos'ta Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen can sallarındaki 188 düzensiz göçmeni de karaya çıkardı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Karaburun ilçesi açıklarında yasa dışı geçiş yapmaya çalışan 45 düzensiz göçmeni ise yakaladı.

Kurtarılan ve yakalanan düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.

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İzmir açıklarında 194 düzensiz göçmen kurtarıldı, 45 göçmen yakalandı
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