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Giriş Tarihi: 30.11.2023 00:21

İzmir açıklarında 47 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir'in Dikili ve Karaburun ilçeleri açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bottaki 47 düzensiz göçmen kurtarıldı, 39 göçmen yakalandı.

AA
İzmir açıklarında 47 düzensiz göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Dikili ilçesi açıklarında içerisinde bir gurup düzensiz göçmenin bulunduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardın talebinde bulduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu görevlendirildi.

Ekipler, lastik bottaki 47 düzensiz göçmeni karaya çıkardı.

Yine Karaburun açıklarında görevli Sahil Güvenlik botu tarafından durdurulan lastik bottaki 39 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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İzmir açıklarında 47 düzensiz göçmen kurtarıldı
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