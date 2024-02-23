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Giriş Tarihi: 23.2.2024 03:46

İzmir açıklarında 57 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir'in Çeşme, Dikili ve Karaburun ilçesi açıklarında 57 düzensiz göçmen kurtarıldı, 55 düzensiz göçmen yakalandı.

AA
İzmir açıklarında 57 düzensiz göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre Çeşme, Dikili ve Karaburun açıklarında lastik botlarda düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 12'si çocuk, 57 düzensiz göçmeni kurtardı.

Çeşme ve Karaburun açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri, tespit edilen iki lastik botu daha durdurarak 11'i çocuk, 55 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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İzmir açıklarında 57 düzensiz göçmen kurtarıldı
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