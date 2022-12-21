Haberler Yaşam Haberleri İzmir açıklarında 59 düzensiz göçmen kurtarıldı
Giriş Tarihi: 21.12.2022 01:30 Son Güncelleme: 21.12.2022 01:35

İzmir açıklarında 59 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir’in Seferihisar ve Dikili içesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 59 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı

İHA
İzmir açıklarında 59 düzensiz göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 19 Aralık saat 03.30'da Seferihisar ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğuna yönelik bilgi edindi. Görevlendirilen ekiplerce, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildikleri tespit edilen lastik bot içerisindeki 26 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Aynı tarihte saat 08.44'te ise Dikili ilçesi açıklarında yine Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itildikleri belirlenen lastik bot içerisindeki 33 düzensiz göçmen de, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.

Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

ASGARİ ÜCRET 2023 TOPLANTISI SON DAKİKA: TÜRK-İŞ ilk resmi rakamı duyurdu! Asgari ücret zammı ne kadar olacak?
TOKİ KURA TAKVİMİ SON DAKİKA: Yeni TOKİ kura çekimi için tarihler açıklandı! Ankara dahil birçok büyükşehir var
EYT SON DAKİKA: Tabloya bak öğren! Emeklilik için borçlanma hesapları netleşti: Milyonların gözü o tarihe döndü
Fondaş medya küplere bindi: Ekrem İmamoğlu'nu saksı olsun diye mi çağırdın?
Son dakika: Sahte doktor skandalında yeni gelişme: Başhekim ve 2 doktora verilen ceza belli oldu!
KYK burs ve kredi ücretleri ödeme tarihleri 2022-2023: GSB ile 2022 KYK bursu ne zaman yatacak, ayın kaçında, toplu mu ödenecek?
KPSS TERCİH KILAVUZU, TARİHLERİ, TAKVİMİ 2022: ÖSYM ile Lisans, önlisans, ortaöğretim KPSS tercihleri ne zaman başlıyor, hangi tarihte?
SON DAKİKA | 6'lı masada çatlak sürüyor! İYİ Parti'den Kılıçdaroğlu'na yanıt: Sen İstanbul'da kazanamadın
SÖZLEŞMELİYE KADRO SON GELİŞMELER 20 ARALIK 2022: Sözleşmeliye kadro çıktı mı, ne zaman meclise gelecek, kimleri kapsıyor, 3+1 dahil mi?
SON DAKİKA DEPREM Mİ OLDU? 19 Aralık 2022 AFAD ve Kandilli son depremler listesi ile az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?
ARKADAŞINA GÖNDER
İzmir açıklarında 59 düzensiz göçmen kurtarıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA