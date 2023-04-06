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Giriş Tarihi: 6.4.2023 22:14

İzmir açıklarında 73 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir'in Karaburun ve Dikili ilçeleri açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 73 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı

AA
İzmir açıklarında 73 düzensiz göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Karaburun ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye bot ekibi sevk edildi.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bottaki 39 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Dikili ilçesi açıklarında ise düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunması üzerine 34 düzensiz göçmen de karaya çıkarıldı.

Kurtarılan düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.

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İzmir açıklarında 73 düzensiz göçmen kurtarıldı
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