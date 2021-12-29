İzmir açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan tekne battı: 2 kişi öldü, 24 kişi kurtarıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince, dün saat 08.42 sıralarında, Urla ilçesi Sığacık Körfezi açıklarında içerisinde çok sayıda düzensiz göçmenin bulunduğu bir teknenin karaya yakın bir noktada battığı, düzensiz göçmenlerin kendi imkanları ile sahile çıktığı ve 2 göçmenin ise denizde kaybolduğu bilgisi edinildi. Bunun üzerine adrese 1 Sahil Güvenlik uçağı, 1 Sahil Güvenlik helikopteri, 2 Sahil Güvenlik botu ve 1 Sahil Güvenlik Dalış Timi sevk edildi.