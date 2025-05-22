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Giriş Tarihi: 22.5.2025 15:11 Son Güncelleme: 22.5.2025 15:16

İzmir Adliyesi’nde rüşvet operasyonu: 2 gözaltı

İzmir’de avukat D.Ç.’den (30) 200 bin lira rüşvet alırken suçüstü yakalanan İcra Müdür Yardımcısı Y.D. (27) ile icra katibi B.B. (26) gözaltına alındı.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
İzmir Adliyesi’nde rüşvet operasyonu: 2 gözaltı

İzmir Adliyesi İcra Müdürlüğü dosyasına yatan resmi tahsilatı hızlandırmak için İcra Müdür Yardımcısı Y.D. ile icra katibi B.B., iddiaya göre; avukat D.Ç.'den (30) 200 bin TL rüşvet istedi. Avukat D.Ç. durumu savcılığa iletti. Bunun üzerine İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, harekete geçti. Avukat D.Ç., polislerle anlaşıp, istenen rüşveti vereceğini karşı tarafa iletti. D.Ç., ardından da İcra Müdür Yardımcısı Y.D. ile sözleştikleri bir kafede dün buluştu.

Avukat D.Ç., seri numaraları alınmış parayı Y.D.'ye teslim etti. Bu sırada harekete geçen polis ekipleri, Y.D.'yi suçüstü yakaladı. Katip B.B. ise evinde gözaltına alındı. Gözaltına alınan Y.D. ve B.B.'nin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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İzmir Adliyesi’nde rüşvet operasyonu: 2 gözaltı
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