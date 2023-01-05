Haberler Yaşam Haberleri İzmir Adliyesi'nde Şehit Fethi Sekin için anma töreni düzenlendi
Giriş Tarihi: 5.1.2023 17:49 Son Güncelleme: 5.1.2023 17:55

İzmir Adliyesi'nde Şehit Fethi Sekin için anma töreni düzenlendi

İzmir Adliyesi'ni hedef alan PKK'lı teröristlerle çatışmaya giren ve kahramanlığı sayesinde onlarca kişinin hayatını kurtaran polis memuru Fethi Sekin şehadetinin 6. yılında anıldı.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
İzmir Adliyesi’nde Şehit Fethi Sekin için anma töreni düzenlendi

5 Ocak 2017'de şehit düşen Fethi Sekin, cesaretiyle tüm Türkiye'nin gönüllerinde yer etti. PKK'lı 2 terörist İzmir Adliyesi'ne yönelik bombalı araç ve uzun namlulu silahlarla saldırıda bulundu. Bu sırada silahını çekip, son mermisine kadar teröristlerle çatışan polis memuru Fethi Sekin, kurşununun bitmesi üzerine vurularak şehit oldu.

Seken mermilerden birinin isabet etmesiyle adliye çalışanı mübaşir Musa Can da şehit düştü. İzmir Adliyesi'nde düzenlenen 6'ncı yıl dönümüne Adalet Bakan Yardımcısı Yakup Moğul, Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, Vali Yavuz Selim Köşger, İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Öztürk, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu, Sekin'in eşi Rabia Sekin, Can'ın eşi Mecburiye Can'ın yanı sıra mesai arkadaşları ve birçok kişi katıldı. Törende Sekin'e ve olaya ait görüntülerin yer aldığı video izletilirken, duygusal anlar yaşandı. Bu sırada protokoldeki Sekin'in ablası Fethiye Acun fenalaştı.

Acun'a sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi. Törende konuşan Adalet Bakan Yardımcısı Yakup Moğul, "Şehit aileleri baş tacımızdır. İzmir Adliyesi'nde hakim olarak görev yaptığım yıllarda kendisiyle aynı çatı altında çalışma şerefine nail olduğum Fethi Sekin kardeşimiz, İzmir'imizi büyük fedakarlıkla faciadan ve felaketten kurtardı" dedi. Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, "Terör gruplarının ve terör eylemlerinin önlenmesinde, takibinde ve yargılanmalarında aynı kararlılıkla hareket edilmelidir. Maalesef 'Avrupa Birliği' dediğimiz, 'medeni' dediğimiz ülkelerden bunu göremiyoruz. Etrafımız ateş çemberi" dedi. İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Öztürk, "Türk milleti tarih boyunca çok sayıda kahraman evlat yetiştirmiştir. Bu kahramanlardan biri de şehit Fethi Sekin kardeşimizdir. Kendisini birebir tanımanın şerefine erişmiş biri olarak söylüyorum ki tek başına alçakça saldırıyı destansı bir şekilde engellemiştir" diye konuştu. Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Oktay Tabur, "Bu ülke için can vermekten daha kutsal bir hizmet yoktur. Türk evladı gerektiğinde ülkesi için canını verir. Şehitlerimizin aileleri bize emanettir" dedi.

İzmir Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, Sekin'in kahramanlık destanı yazdığını, İzmirlilerin huzur içinde olması için rütbelerin en büyüğü olan şehadete koşarak gittiğini dile getirdi.

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İzmir Adliyesi'nde Şehit Fethi Sekin için anma töreni düzenlendi
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