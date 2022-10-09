İzmir Aliğa’da 2 katlı binada patlama: 3 yaralı

Olay, 00.00 sıralarında Kültür Mahallesi 277 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 2 katlı binanın birinci katında henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlama sesini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, patlama olan evdeki vatandaşları çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerinin ilk kontrollerinde patlama anında evde bulunan E.T., E.C. ve S.G.'nin yaralandığı öğrenilirken, yaralılar ambulans ile Aliağa Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, binadaki incelemeler sürüyor.