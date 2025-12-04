İzmir- Barış’ın öldüğü kaza davasında ceza arttı, gerekçe açıklandı: Bu promilde aracı emniyetli idare edemez

İzmir'in Karaburun ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan Barış Polat Dörtköşe'ye (35) aracıyla çarpıp, ölümüne neden olan ve yeniden yargılandığı davada indirimsiz olarak 7 yıl 4 ay hapis verilen Ege Özkaçar'ın (26) cezasının gerekçesi açıklandı. Kararda kaza anında ortalama 1.72 promildeki sanığın emniyetli bir şekilde araç sevk ve idare edemeyeceği belirtildi.

Kaza, 28 Mayıs 2022'de saat 20.00 sıralarında, Mordoğan Mahallesi Ayıbalığı Caddesi'nde meydana geldi. Ege Özkaçar yönetimindeki 35 JF 557 plakalı otomobil, komşusunun evindeki arızayı gidermek için yolun karşısına geçmek isteyen elektrikçi Barış Polat Dörtköşe'ye çarptı. Göztepe taraftarı olan Dörtköşe, yaralı halde, ambulansla Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınıp, yapılan kontrolde 1.56 promil alkollü çıkan Ege Özkaçar'ın, kaza tutanağına göre; 'Aracın hızını, aracın yük ve teknik özelliğine, görüş, yol ve hava durumunun gerektirdiği şartlara uydurmama' ihlallerini de işlediği belirlendi. İfadesi alınan Özkaçar, serbest bırakıldı.

Barış Polat Dörtköşe, kazadan 20 gün sonra yaşamını yitirdi. Dörtköşe'nin ölümünün ardından gözaltına alınan Ege Özkaçar, bu kez tutuklandı. 8 Ağustos'ta tahliye edilen Özkaçar, itiraz sonrası yeniden tutuklandı ancak daha sonra adli kontrol şartıyla bir kez daha salıverildi. Öte yandan kazaya karışan sürücüyü, peşinden gelen araçtaki arkadaşının görüntülediği ortaya çıktı. Sosyal medya için çekildiği öğrenilen görüntülerde; sürücü Özkaçar'ın tehlikeli manevraları ve kaza anında arkadaki araçtakilerin bağırışı yer alıyor.

'BİLİNÇLİ TAKSİR'DEN CEZA TALEBİ

Soruşturmanın ardından kazaya ilişkin hazırlanan iddianamede; kaza anı ile alkol ölçümünün yapıldığı saat arasında 66 dakika fark bulunduğu, hesaplamalarla sanığın olay sırasında 1.72 promil alkollü olduğunun, emniyetli bir şekilde araç sevk ve idare edemeyeceğinin kabulü gerektiği şeklinde rapor tanzim edildiğine dikkat çekildi. Savcı, iddianamesinde Özkaçar için 'Bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçundan hapis cezası istedi.

Karaburun Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanmaya başlayan sanık Ege Özkaçar suçlamaları reddetti. Kazanın 'olası kast' olduğuna hükmeden Karaburun Asliye Ceza Mahkemesi görevsizlik kararı verip, dosyayı ağır ceza mahkemesinde gönderdi. Ancak ağır ceza mahkemesi, dosyanın Karaburun Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülmesi gerektiğini hükmedip, dosyayı geri gönderdi. Karaburun Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanan sanık, 'Bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçundan 4 yıl hapis cezasına çarptırılırken; sanığın geçmişi, olaydan sonraki ve yargılama geçmişindeki davranışları nedeniyle indirim uygulandı ve 3 yıl 4 ay hapis cezası verildi, ehliyetine de 2 yıl süreyle el konuldu.

İtirazlar sonrası dosya istinaf mahkemesine taşındı. Dosyayı inceleyen İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 19'uncu Ceza Dairesi, işlenen fiilin ağırlığıyla orantılı olacak şekilde maddede öngörülen alt ve üst sınırlar arasında hakkaniyete uygun daha fazla bir cezaya hükmolunması gerektiğinin gözetilmediği, asli ve tam kusurlu olan Özkaçar hakkında temel cezanın alt sınırdan yeterince uzaklaşılmadan belirlenerek az ceza tayin edildiğine karar verdi. Daire, yerel mahkemenin kararını bozup, dosyayı yeniden Karaburun Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderdi.

Geçen ay yeniden yargılanan Özkaçar, 5 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ardından sanığın suç tarihinde 1.72 promil alkollü olduğu, promil miktarı değerlendirildiğinde suçun bilinçli taksirle işlendiği gerekçesiyle ceza 7 yıl 4 ay hapse çıkarıldı. Sanığa verilen cezadan kanuni veya takdiri başkaca artırım ya da indirim yapılmasına yer olmadığı da kararda açıklandı. Sanığın sürücü ehliyetinin de 3 yıl süreyle geri alınmasına hükmedildi.

'İNDİRİM YAPILMADI'

Özkaçar'a verilen cezanın gerekçesi açıklandı. Kararda, olayda kaza anı ile alkol ölçümünün yapıldığı saat arasında 66 dakika fark bulunduğu, kazadan 66 dakika sonra yapılan ölçümde 1.56 promil saptanan alkol düzeyinin kaza anında ortalama 1.72 promil olduğunun kabulü gerektiği vurgulandı. Bu promildeki sanığın emniyetli bir şekilde araç sevk ve idare edemeyeceği kararda yer aldı. Sanığın olayda 1.72 promil alkollü olmasına rağmen kısa zaman aralıklarıyla şerit değiştirdiği, şerit değiştirme eylemi öncesi ve sonrasında el frenini ani şekilde çekmek suretiyle seyir halinde drift attığı ve meskun mahallerdeki ortalama hız sınırının üzerinde seyrettiğine vurgu yapıldı.

Sanığın taksirin ağırlığı, asli ve tam kusur durumu, ihlal edilen kural sayısı dikkate alınarak alt sınırdan uzaklaşılarak ceza verildiği belirtildi. Sanığın neticeyi istememesine rağmen bilinçli taksirle hareket ettiği anlaşıldığı ve cezasında artırım yapıldığı vurgulandı. Özkaçar'ın olaydaki kusur durumu, suçun işlenmesindeki özellikler ve suç tarihinden sonra 2 kez yasal promil sınırlarının üzerinde alkollü araç kullanmasının dikkate alınarak indirim uygulanmadığının altı çizildi.