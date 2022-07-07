İzmir bayram namazı saati! 2022 İzmir’de Kurban bayram namazı saat kaçta kılınacak?

Diyanet ile il il sorgulanan bayram namazı saatleri kapsamında İzmir için de araştırmalar başladı. Vatandaşlar "İzmir'de bayram namazı saat kaçta kılınacak" sorusuna yanıt arıyor. İzmir kurban bayramı namazı arama geçmişlerindeki yerini aldı. Sabah namazı saatlerine yakın eda edilen namaz 9 Temmuz Cumartesi günü kılınacak. İşte, İzmir bayram namazı saati 2022…
İZMİR BAYRAM NAMAZI SAATİ 2022
Diyanet tarafından paylaşılan saatlere göre; Kurban Bayramı namazı İzmir'de saat 06.29'da kılınacak.
Birkaç büyükşehirde bayram namazı saatleri şöyle:
İstanbul: 06.15
Ankara: 06.03
Eskişehir: 06.12
Konya: 06.09
Çanakkale: 06.28
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BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?
İmam, "Allâhü ekber" diyerek tekbir alır ve ellerini bağlar. Cemaat de aynı şekilde tekbir getirip ellerini bağlar.
İmam ve cemaat içlerinden "Sübhâneke" duasını okur. Sonra İmam ve cemaat, "Allâhü ekber" diyerek tekbir alır, eller kulaklar hizasına kadar kaldırılıp yana bırakılır.
Sonra aynı şekilde "Allâhü ekber" diyerek bir tekbir daha alınır ve eller yine yana bırakılır. Üçüncü kere "Allâhü ekber" diyerek tekbir alınır ve bu sefer eller bağlanır.
Tekbirler arasında üç defa "sübhanellâhi'l-azîm" diyecek kadar beklenir. Bundan sonra cemaat susup bekler.
İmam, gizlice eûzü-besmele çeker, Fatiha ve zamm-ı sûreyi sesli olarak okur, sonra rükû ve secdeler yapılır ve ikinci rekâta kalkılır.