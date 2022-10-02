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Giriş Tarihi: 2.10.2022 13:28 Son Güncelleme: 2.10.2022 13:29

İzmir Bodrum Arası Kaç Km? Özel Araçla, Uçakla, Otobüsle Bodrum İzmir Arası Kaç Km ve Kaç Saat Sürer?

Şehirlerarası yolculuklarda en çok merak edilen konulardan birisi de yol mesafesidir. İzmir Bodrum arası yolculuk yapacak kişiler, Bodrum İzmir arası kaç km olduğunu merak edip, araştırmıştır. İster karayoluyla ister havayoluyla ulaşımın sağlandığı İzmir Bodrum arası yolculuklarda mesafenin özel araçla, uçakla ve otobüsle kaç km olduğu ve kaç saat sürdüğü merak edilmiştir. Bu yazımızda sizler için İzmir Bodrum arası kaç km olduğu ve kaç saat sürdüğü hakkında önemli bilgilere yer verdik.

İzmir Bodrum Arası Kaç Km? Özel Araçla, Uçakla, Otobüsle Bodrum İzmir Arası Kaç Km ve Kaç Saat Sürer?

İzmir ile Bodrum arası seyahat yapacak kişiler, zamandan tasarruf sağlamak istedikleri durumlarda farklı tercihlerde bulunmuştur. Bu durumda İzmir Bodrum arası mesafenin farklı güzergahlarda kaç km olduğu sıklıkla merak edilip, araştırılmıştır. İzmir ile Bodrum arası seyahati özel araçla, otobüsle veya uçakla yapmak isteyenler bu mesafenin kaç km ve kaç saat sürdüğünü merak etmiştir. Bu mesafe karayolu ve havayoluyla yapılan seyahatlerde değişiklik göstermektedir. Sıklıkla merak edilen İzmir Bodrum arası kaç km ve kaç saat sorularına dair detaylar...

İzmir Bodrum Arası Kaç Km?

Şehirler arası yapılan yolculuklarda en sık merak edilenler arasında, İzmir Bodrum arası mesafenin kaç km olduğudur. İzmir'den Bodrum'a yolculuk yapacak kişiler, farklı alternatifleri tercih etmiştir. Özel araçla İzmir Bodrum arası yolculuk E87, Aydın Muğla Yolu/D550 ve D330 üzerinden yapıldığında mesafe yaklaşık 269 km'dir. Bu yolculuk diğer bir güzergâh olan Milas Söke Yolu/D525 üzerinden yapıldığında ise mesafe 233,7 km olacaktır. İzmir Bodrum arası mesafe otobüsle toplam 206 km şeklindedir. Uçakla yapılan yolculuklarda ise her iki şehir arası uçuş mesafesi 155 km'dir.

Bodrum İzmir Arası Kaç Km?

Bodrum İzmir arası yapılan yolculuklarda mesafe özel araçla, otobüsle ve uçakla değişiklik gösterecektir. Bu durumda Bodrum İzmir kaç km sorusuna özel araçla E87 ve Milas Söke Yolu/D525 üzerinden yapılan yolculukta toplam mesafe 236,3 km'dir. Otobüsle ise bu mesafe yaklaşık 206 km'dir. Bodrum İzmir arası uçuş mesafesi ise 155 km olarak hesaplanmıştır.

İzmir Bodrum Arası Kaç Saat?

İzmir ile Bodrum arası yapılan yolculuklarda özel araçla toplam süre farklı güzergahlara göre değişiklik gösterir. Bu durumda E87, Aydın Muğla Yolu/D550 ve D330 üzerinden yapılan yolculukta toplam süre yaklaşık 3 saat 17 dakikadır. Bodrum İzmir arası yolculuk Milas Söke Yolu/D525 üzerinden yapıldığında bu süre 3 saat 39 dakika olacaktır. Bir diğer güzergâh olan E87 ve Milas Söke Yolu/D525 üzerinden yapılan yolculuklarda toplam süre 3 saat 5 dakikadır. Otobüsle yapılan yolculuklarda ise yaklaşık süre 3 saattir. İzmir ile Bodrum arası uçak yolculuğunda bu süre değişkenlik göstermiştir. Bu durumda uçuş mesafesini hesaba kattığımızda iki şehir arası mesafe yaklaşık 40 dakikadır.

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İzmir Bodrum Arası Kaç Km? Özel Araçla, Uçakla, Otobüsle Bodrum İzmir Arası Kaç Km ve Kaç Saat Sürer?
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