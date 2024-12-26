İzmir Buca’da feci olay! Okul servisi park halindeki TIR’a çarptı: 1 öğrenci hayatını kaybetti!

Kaza, bu sabah saat 08:30 sıralarında Buca ilçesi Adatepe Mahallesi Doğuş Caddesi üzerinde meydana geldi. Buca Işılay Saygın Güzel Sanatlar Lisesi'ne ait 35 S 87206 plakalı okul servisi kontrolden çıkarak park halindeki akaryakıt tırına arkadan çarptı.

Kaza sonucu Işılay Saygın Güzel Sanatlar Lisesi 9. sınıf öğrencisi 15 yaşındaki Yağmur Özçelebi, hayatını kaybetti. 1 öğrenci ise yaralandı. Kaza sonrası olay yerine 112 acil yardım ve polis ekibi sevk edildi. Kazanın, öğrencilerin okula gidişi sırasında yaşandığı bildirildi. Yaralanan öğrenci hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrası okul servisi ile tırın sürücüsü polisler tarafından gözaltına alındı.

TOPLANTIYI YARIDA KESİP OLAY YERİNE GİTTİ

İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ömer Yahşi, Çeşme'deki toplantısını yarıda keserek kaza yerine gitti. Yahşi'nin, kazayla ilgili yetkililerden bilgi alacağı ve yaralı öğrencilerin aileleriyle bir araya geleceği öğrenildi.