İzmir Büyükşehir Belediyesi Harmandalı’nda suçüstü yakalandı: Çöplükten sızan pis sular cadde ve sokakları doldurdu

Sık sık 'Körfezi temizliyoruz' diyen ve her fırsatta Çevre Şehircilik Bakanlığının denetim görevini yerine getirmediğini iddia eden Cemil Tugay'ın başkanlık görevini yürüttüğü İzmir Büyükşehir Belediyesi, bu sefer fena yakalandı. Mahkeme kararlarına rağmen Harmandalına çöp dökmeye devam eden İzmir Büyükşehir Belediyesi, Harmandalında çöplükten sızan pis suları kanalizasyon hattı aracılığı ile Çiğli'deki atıksu arıtma tesisine yönlendirmek yerine dere yatağına verdi.

CADDE VE SOKAKLAR PİS SULARLA DOLDU

Cadde ve sokaklara taşan çöp suları, Harmandalı Cumhuriyet Mahallesinde kelimenin tam anlamıyla çevre felaketine neden oldu. Logarlardan taşan mikroplu sular her gün binlerce kişinin kullandığı cadde ve sokakları doldurdu.

PİS SULAR İZMİR KÖRFEZİNE AKTI

Yaşanan sıkıntılar bununla da sınırlı kalmadı. Çöp sızıntı suları Harmandalı Deresi aracılığı ile geçtiğimiz aylarda kirlilik nedeniyle binlerce balığın öldüğü İzmir Körfezi'ne aktı.

BAKANLIK SUÇÜSTÜ YAPTI

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Harmandalında altına imza attığı çevre felaketi Çevre Şehircilik Bakanlığının gözünden kaçmadı. İhbar üzerine Harmandalına giden il müdürlüğüne bağlı ekipler logarlardan cadde ve sokaklara sızan atık suyla ilgili tespitlerde bulundu. Olay yerinde tutanak tutup görüntü alan ekipler İzmir Büyükşehir Belediyesi hakkında idari işlem başlattı. Bu arada yapılan kontrollerde pis suların Harmandalı Deresi aracılığı ile İzmir körfezine aktığı da belirlendi.

KANALLAR TIKANMIŞ OLABİLİR

SABAH'a konuşan uzmanlar İzmir Büyükşehir Belediyesinin daha önce Harmandalı Çöplüğünden sızan pis suları Çiğli Atıksu Arıtma Tesisine direk olarak çekilen kanalizasyon hattına verdiğini belirtip şunları söyledi: "Sızıntı suyundaki kirlilik oranı çok yüksek olduğu için atık suların verildiği hattın tıkanma ihtimaline karşı düzenli olarak kanal açma araçları ile temizlenmesi gerekiyordu. Muhtemelen bu kanalların temizliği yapılmadı. Buna bir de büyükşehir belediyesinin yeni çöp dökme alanları açmak için bölgede başlattığı çalışmalar eklenince muhtemelen çöp sızıntı sularının aktığı hat tıkandı. Bunun sonucu olarak da çöp suları hat üzerinde boş buldukları alanlardan cadde ve sokaklara aktı." Diye konuştu.

BAKANLIK 8.3 MİLYON LİRALIK PARA CEZASI KESMİŞTİ

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı geçtiğimiz aylarda yaptığı denetimlerde İzmir Büyükşehir Belediyesinin su ve kanalizasyon şirketi İZSU Genel Müdürlüğünün körfezi kirlettiğini belirlemiş bunun üzerine toplamda 8.3 milyon liralık para cezası kesmişti.