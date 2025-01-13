İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden dev satış: 103 taşınmazını elden çıkarıyor

Satanlar kervanına ilçe belediyelerden sonra İzmir Büyükşehir Belediyesi de eklendi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın talimatı ile içlerinde daha önce defalarca satış listesine konmasına rağmen alıcı bulmayan İstanbul Beyoğlu'ndaki arsanın da bulunduğu 103 adet taşınmaz satışa çıkarıldı.
SATIŞ İHALESİ 27 OCAK'TA
İzmir Büyükşehir Belediyesinin resmi internet sitesinde yer alan ihale ilanına göre satış ihalesinin 27 Ocak günü yapılacağı duyuruldu. Tekliflerin kapalı zarf usulü gerçekleştirilecek olması dikkat çekti.