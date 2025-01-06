İzmir Büyükşehir ’de maaş krizi İzmir’ de hayat duracak! Maaşlar eksik yattı işçiler sokağa iniyor

Sonunda bu da oldu. Borç içinde yüzen İzmir Büyükşehir Belediyesi, şirketlerde çalışan işçilerin maaşlarını ödeyemez duruma düştü. Büyükdşehir Belediyesi, aldığı ani bir kararla bağlı şirketleri İzelman A.Ş., Eshot, İzenerji, İzbeton, İzdoğa ve Ege Şehir Planlama gibi şirketlerde çalışan işçilere, bu ay maaşlarının üçte birinin yatırılacağı bildirildi. Ayrıca, işçilerin geriye dönük ikramiye ve eğitim yardımlarının da ödenmeyeceği duyuruldu. Yaşanan şok gelişme sonrası büyükşehir belediyesinde örgütlü DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası yarın iş bırakma kararı aldı. Yaklaşık 25 bin işçi tam gün iş bırakıp sabah saat 09.30'da sendika binasından Basmane meydanına yürüyecek. İş bırakma eylemi kapsamında kent içi toplu ulaşımda görev yapan 580 otobüs de seferlere çıkmayacak.

MAAŞLARIN 3'TE BİRİ YATACAK

İzmir Büyükşehir Belediyesi iller bankası kesintilerini bahane ederek yaklaşık 25 bin işçinin maaşlarının sadece 3'te1'inin yatırılacağını duyurdu.

SENDİKA KARARI PROTESTO EDECEK

Karar İzBB ve şirketlerinde örgütlü DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası ve üyeleri arasında şok etkisi yarattı. Sendika üyelerine.mesaj çekip 7 Ocak Salı günü tam gün iş bırakacaklarını duyurdu.

İŞÇİLER BASMANE MEYDANI'NA YÜRÜYECEK

Edinilen bilgiye göre iş bırakan işçiler yarın sabah 9:30'da sendika binası önünde toplanacak ve Kültürpark Basmane kapısına yürüyecek. Burada ise basın açıklaması yapılacak.

MAAŞLAR YATMAZSA EYLEM SÜRECEK

Yinee sendikanın aldığı karar doğrultusunda yarın ESHOT şoförleri mesaiye kalmayacak. Şoförlerin mesaiye kalmaması nedeniyle 580 civarında araç sefere çıkmayacak. Bu da kent içi toplu ulaşımı olumsuz yönde etkileyecek. Duraklarda yığilmalar .meydana gelebilecek Eğer maaşlar yarın öğleden sonra da yatmazsa Çarşamba günü sabah otobüsler 1 saat süreyle çalışmayacak