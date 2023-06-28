İzmir Büyükşehir köprü inşaatına başladı... Popüler tatil yerinde deniz kahverengiye döndü

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipleri Seferihisar ilçesi Doğanbey mevkii Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Karakoç Deresi'nde 11 gün önce köprü inşaatına başladı. İnşaat çalışmaları nedeniyle derenin suyu kirlendi. Dereden akan kirli su denize ilerledi.

Denizli bağlantılı derenin pis suyu denizin rengini kahverengiye döndürdü. 9 günlük bayram tatili için bölgeye gelen ve serinlemek için denize girmek isteyen tatilciler büyük şok yaşadı. Denizin renginin kahverengi olduğunu gören vatandaşlardan bazıları denize girmeden geri döndü.

İşletme sahipleri de büyük müşteri kaybı yaşadı. Büyükşehir Belediyesi'nin köprü yapım çalışmalarına hala devam ettiği, çalışmaların bir hafta daha süreceği öğrenildi.

VATANDAŞLAR İSYAN ETTİ

Bu duruma isyan eden vatandaşlar, "İzmir Büyükşehir Belediyesi bu çalışmayı kışın neden yapmadı. Neden bayram öncesi ya da bayram sonrası değil de 9 günlük bayram tatili ve yaz sezonunun ortası seçildi. Deniz kahverengiye döndü. Kimse denize giremiyor. Ceremesini biz çekiyoruz. Çalışmaların bir hafta daha süreceğini öğrendik. Bir hafta daha deniz kirliliği sürecek. Gerçekten hangi akla hizmet bu çalışmaları yapmak için 9 günlük bayram tatili seçildi?" dedi.