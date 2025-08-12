İzmir Büyükşehir yine satıyor: Listeye yeni taşınmazlar eklendi

İçine düştüğü darboğazdan kurtulmak için bu güne kadar çok sayıda taşınmazı deyim yerindeyse haraç mezat satan İzmir Büyükşehir Belediyesi satış listesine yeni taşınmazlar daha ekledi.

SATIŞ ÖNCESİ MUHAMMEN BEDELLERİ BELİRLENDİ

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın talimatı ile İzmir'in Karşıyaka İlçesi Bostanlı Mahallesinde yer alan 3 daireyi satmak için çalışma başlattı. Satış öncesi Belediye encümenince daireler için muhammen bedeli belirlemek için çalışma başlatıldı. Yürütülen fiyat araştırması doğrultusunda daireler için KDV dahil 13 milyon 700 bin, 8 milyon 300 bin, 16 milyon liralık muhammen bedeller belirlendi.

38 MİLYON KAYNAK AKTARILACAK

Önümüzdeki günlerde belediye tarafından belirlenecek bir tarihte satışa sunulacak olan taşınmazlar, açıklanan muhammen bedellerden satılması halinde büyükşehir belediyesinin kasasına 38 milyon liralık kaynak aktarılacak.

BOSTANLI MAHALLESİNDE

Büyükşehir Belediyesi tarafından satışa çıkarılacak olan daireler İzmir'in Karşıyaka İlçesi Bostanlı mahallesinde yer alıyor. 154, 140 ve 78 metrekare büyüklüğündeki taşınmazlar 9432 ada 24 parselde bulunuyor.