İzmir Büyükşehir’de ‘terör bağlantılı çalışan var’ iddiası

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde terör iltisaklı çalışanlar olduğuna ilişkin duyumlar aldıklarını açıkladı.

Katıldığı bir canlı yayında konuşan Sürekli, "Bu tip duyumlar geliyor. Sonradan ilişiği kesilenler oldu. İddialar var dışarıda, bu konuda inceleme yapılmalı, şu ana kadar inceleme yapılmadı ama bize gelen iddialar ve duyumlar var" dedi.

Geçtiğimiz günlerde İstanbul Büyükşehir Belediyesinde terörle iltisaklı çalışanlar hakkında soruşturma başlatılmıştı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TBMM'deki bütçe görüşmelerinde yaptığı açıklamada Ekrem İmamoğlu döneminde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne alınan kişilerden bazılarının terör örgütleriyle iltisaklı olduğuna dikkat çekmişti. PKK/KCK'nın dağ kadrosunda yer aldığı ve illegal eylemlere katıldığına dair kayıtları olan örgüt mensuplarının İBB'de işe alındığı belirlenmişti.