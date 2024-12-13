İzmir Büyükşehir’den kaçak çöplüğe çöp serim ihalesi

Her fırsatta çevreye duyarlılıktan, doğa dostu olmaktan bahseden Cemil Tugay'ın başkanlığını yaptığı İzmir Büyükşehir Belediyesi, Tire ilçesinde yasa ve yönetmelikleri hiçe saydı.

UYARILARA KULAK TIKADI

Çevre Bakanlığı'nın uyarılarına kulak asmayarak Tire'de eski mera alanına kaçak döküm yapan İzmir Büyükşehir Belediyesi, geçtiğimiz haftalarda Bakanlık tarafından katı atık depolama alanında vahşi çöp depolaması yaptığı gerekçesi ile 1 milyon 299 bin 84 lira para cezasına çarptırıldı.

YANLIŞA DEVAM

Bakanlığın Tire'deki vahşi depolama alanına çöp dökümünün durdurulmasına ilişkin uyarılarına kulak asmayan İzmir Büyükşehir Belediyesinden çok konuşulacak yeni bir adım daha geldi.

12 ARALIKTA TEKLİFLER ALINDI

Büyükşehir Belediyesi kaçak döküm yaptığı Tire'deki eski mera alanına kamyonlarla taşınan evsel atıkların serimi, sıkıştırılması ve üstünün örtülmesi için ihaleye çıktı. İzmir Büyükşehir Belediyesinin resmi internet sitesinde yer alan ihale ilanına göre Tire Atık Depolama alanına gelen katı atıkların serilmesi, sıkıştırılması ve üzerinin toprakla örtülmesine ilişkin ihalenin 12 Aralıkta yapılacağı duyuruldu. İşin başlama süresi olarak ta 1 Ocak 2025 gösterildi.

ZİMMET UYARISI

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kaçak depolama yaptığı alan için çöp serim ihalesine çıkması skandal olarak nitelendirildi. Uzmanlar Büyükşehir Belediyesi bürokratlarını zimmet konusunda uyardı. Yasal zemini tamamlanmayan bir alanda vahşi depolama yapmanın yasa ve yönetmeliklere aykırı olduğunu hatırlatan uzmanlar, "Söz konusu alan her ne kadar imar planlarında düzenli atık depolama alanı olarak ayrılmış olsa da eğer siz bakanlığın uyarılarına kulak asmaz düzenli depolama alanı için gerekli olan yasal prosedürü tamamlamadan o alanda vahşi depolama yapma konusunda ısrarcı olursanız bu sorunlara yol açar. Durum böyleyken İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kaçak döküm yaptığı alan için çöp serim ihalesine çıkması düşündürücü. Belediye kasasından buraya aktarılacak kaynak ileride zimmet olarak sorumlularına geri dönebilir." Diye konuştu.