İzmir Büyükşehir’den Milli Futbolcu Demiral’a büyük ayıp! Demiral’ın heykeline Büyükşehir’den ret

PROTESTO EDİYORUZ

Önergenin komisyonlarda 'heykel dikme yetkimiz yok' gerekçesi ile ret edilmesine MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin'den tepki geldi. Şahin konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada: "İzmir Büyükşehir Belediyesi dün gece "ACİL" koduyla 3 Komisyonunu birden toplayarak; "Büyükşehir Belediyesinin heykel dikme yetkisi yoktur" gerekçesiyle üç gün evvel kabul ettiği tasarıyı reddetti. Heykel sayma ihalesi yapacak kadar Heykeli bulunan İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkili olmadığını yeni mi anlamıştır? Üç yıl evvelki İzmir Depreminden sonra, deprem adına hiçbir şey yapmayıp göz boyamak için "iki deprem heykeli" yapan İzmir Büyükşehir Belediyesi hangi yetkiyi kullanmıştır?Şimdi dünyada yaşayan tüm Türkleri heyecan ve coşkuya sevk eden milli futbolcumuz Merih Demiral'ın heykelini yapalım teklifimiz karşısında hemen genlerinde bulunan etnik hastalıkları nüksedip hayır demişlerdir. Zaten DEM'lenen, PKK güzellemesi yapan #CHP'den fazlasını beklemiyorduk. İzmirli olarak bu skandal kararı protesto ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Şimdi tüm gözler belediye meclisine çevrildi. Komisyonlardan gelen raporlar mecliste oylanacak. Yapılan oylamada karar komisyon raporu doğrultusumnda çıkarsa MHP'li Altınkeser'in önerisi ret edilmiş olacak.