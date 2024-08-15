İzmir Büyükşehir’den Milli Futbolcu Demiral’a büyük ayıp! Demiral’ın heykeline Büyükşehir’den ret

Türkiye-Avusturya maçında, 2 gol atarak Türkiye'ye tarihi gurur yaşatan Milli Futbolcu Merih Demiral, sevincini bozkurt işareti yaparak kutlamıştı. Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA) Demiral hakkında yaptığı 'bozkurt işareti' nedeniyle soruşturma başlatmış, bozkurt işaretinin uygunsuz davranış olduğunu öne sürerek Demiral'a 2 maç oynamama cezası vermişti. Demiral'a verilen ceza dünya gündemine damga vurmuş, tüm siyasi partilerden arka arkaya tepki açıklamaları gelmişti.
ÖNERGEYİ VEREN MHP GRUP BAŞKAN VEKİLİ BAHADIR ALTINKESER
"USUL GEREĞİ SEVK EDİLDİ"
İzmir Büyükşehir Belediyesi Ağustos Ayı Meclisi'nde de gündem Milli Futbolcu Merih Demiral oldu. MHP Grup Başkanvekili Bahadır Altınkeser, İzmir'e Merih Demiral'ın bozkurt işaretli heykelinin dikilmesi için yazılı önerge verdi. Önerge, mecliste bulunan tüm siyasi partilerin oylarıyla ihtisas komisyonlarına sevk edildi.
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI CEMİL TUGAY
TUGAY 'DİKTİRTMEM' DEDİ
Türkiye genelinde ses getiren önergenin ardından hem İzBB'den hem de CHP Genel Merkezi'nden "önergenin usul gereği komisyonlara sevk edildiği, Demiral'ın heykelinin yapılıp yapılmayacağına meclisin karar vereceği" şeklinde açıklamalar geldi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay da konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada "İzmir'e bozkurt işareti yapan futbolcu heykeli diktirtmem" dedi.
MHP İZMİR İL BAŞKANI VEYSEL ŞAHİN
HEYKEL DİKME YETKİMİZ YOK
Önerge sevk edildiği Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarında oy çokluğu ile ret edilirken kent konseyi ve hukuk komisyonları 5393 sayılı Belediye Kanununun Meclisin görev ve yetkileri başlıklı 18. maddesinde belediye sınırları içerisinde herhangi bir yere heykel dikilmesiyle ilgili bir düzenleme bulunmadığına dikkat çekip belediyenin görev ve yetkileri arasında olmayan bir konu hakkında da Belediye Meclisinin karar vermesi uygun olmayacağını belirtti.
PROTESTO EDİYORUZ
Önergenin komisyonlarda 'heykel dikme yetkimiz yok' gerekçesi ile ret edilmesine MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin'den tepki geldi. Şahin konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada: "İzmir Büyükşehir Belediyesi dün gece "ACİL" koduyla 3 Komisyonunu birden toplayarak; "Büyükşehir Belediyesinin heykel dikme yetkisi yoktur" gerekçesiyle üç gün evvel kabul ettiği tasarıyı reddetti. Heykel sayma ihalesi yapacak kadar Heykeli bulunan İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkili olmadığını yeni mi anlamıştır? Üç yıl evvelki İzmir Depreminden sonra, deprem adına hiçbir şey yapmayıp göz boyamak için "iki deprem heykeli" yapan İzmir Büyükşehir Belediyesi hangi yetkiyi kullanmıştır?Şimdi dünyada yaşayan tüm Türkleri heyecan ve coşkuya sevk eden milli futbolcumuz Merih Demiral'ın heykelini yapalım teklifimiz karşısında hemen genlerinde bulunan etnik hastalıkları nüksedip hayır demişlerdir. Zaten DEM'lenen, PKK güzellemesi yapan #CHP'den fazlasını beklemiyorduk. İzmirli olarak bu skandal kararı protesto ediyoruz" ifadelerini kullandı.
Şimdi tüm gözler belediye meclisine çevrildi. Komisyonlardan gelen raporlar mecliste oylanacak. Yapılan oylamada karar komisyon raporu doğrultusumnda çıkarsa MHP'li Altınkeser'in önerisi ret edilmiş olacak.