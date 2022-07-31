İzmir Çeşme’de beach clup karıştı: 1 müşteri vuruldu! 7 kişi gözaltına alındı!

Türkiye'nin gözde tatil yerlerinden biri olan Çeşme'de geçtiğimiz yıl bir kadının darp edilmesine engel olmak isteyen Alpay Kalyon'un (33) gittiği gece kulübünün önünde, 'burada kavga edemezsiniz' diyen vale Faruk Baştosun tarafından kalbinden bıçaklanarak öldürülmesi henüz hafızalardan silinmezken, yeni bir daha olay patlak verdi.
Ilıca Paşalimanı'ndaki beach club'ta dün ortalık karıştı, silahlı kavga çıktı. Gündüz saatlerinde eğlenen iki grup müşteri arasında alkolün de etkisiyle tartışma çıktı. Yaşanan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Mekan çalışanları tartışan iki grubu diğer müşterilerin rahatsız olması nedeniyle beach clubtan dışarı çıkardı. Tartışma dışarıda da devam ederken, olaya mekan çalışanları da dahil oldu.
Çeşme’de beach club karıştı! 1 müşteri silahla vuruldu, 7 kişi gözaltına alındı | Video
KORKU DOLU ANLAR YAŞANDI
Kavga sırasında öfkesine hakim olamayan Tahir Avcıer isimli çalışan belinden çıkardığı silahla sağa sola rast gele ateş açtı. Mekana eğlenmeye gelenler silah seslerini duyunca büyük bir korku ve panik yaşadı. Bir çok müşteri olaydan sonra mekanı terk etti. Tahir Avcıer'in silahından çıkan mermi müşterilerden M.B.'nin yaralanmasına neden oldu. Bacağından yaralanan M.B. olay sonrası Çeşme Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. M.B.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. İhbar ve şikayetler üzerine harekete geçen Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri aralarında olayda silah kullanan Tahir Avcıer'in de aralarında bulunduğu 7 şüpheliyi gözaltına aldı.
7 ŞÜPHELİ SERBEST KALDI
Güvenlik ve otopark personeli olduğu öğrenilen 7 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Silahla ateş açarak bir müşterinin yaralanmasına neden olan Tahir Avcıer'in 3 gün önce işe başladığı öğrenildi.