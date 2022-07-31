İzmir Çeşme’de beach clup karıştı: 1 müşteri vuruldu! 7 kişi gözaltına alındı!

Çeşme’de beach club karıştı! 1 müşteri silahla vuruldu, 7 kişi gözaltına alındı | Video







KORKU DOLU ANLAR YAŞANDI

Kavga sırasında öfkesine hakim olamayan Tahir Avcıer isimli çalışan belinden çıkardığı silahla sağa sola rast gele ateş açtı. Mekana eğlenmeye gelenler silah seslerini duyunca büyük bir korku ve panik yaşadı. Bir çok müşteri olaydan sonra mekanı terk etti. Tahir Avcıer'in silahından çıkan mermi müşterilerden M.B.'nin yaralanmasına neden oldu. Bacağından yaralanan M.B. olay sonrası Çeşme Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. M.B.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. İhbar ve şikayetler üzerine harekete geçen Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri aralarında olayda silah kullanan Tahir Avcıer'in de aralarında bulunduğu 7 şüpheliyi gözaltına aldı.