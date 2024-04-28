İzmir cinayetinin failleri yakalandı

İzmir Buca'da 23 Nisan'da gece saatlerinde evine girerken uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Ömer Gülen (34) cinayetinin sır perdesi aralandı. Cezaevinden kısa bir süre önce çıkan Gülen'in katilleri için çevredeki güvenlik ve mobese kamerası kayıtlarını inceleyen İzmir Emniyeti, şüphelilerin olayda kullanmak üzere otomobil kiraladıklarını belirledi. Şüphelilerin kiraladıkları araç için Bursa'dan tescilli ikiz plaka ayarladıkları, olaydan önce ve sonra otomobilin plakasını değiştirdikleri, ayrıca otomobile de cam filmi çektirdikleri belirlendi. Ekipler İzmir, İstanbul ve Muğla illerinde yapılan eş zamanlı operasyonlarda B.G. (23), E.U. (23), M.Y. (26), D.A. (20), Y.G. (19), U.U. (33) ve Ö.B.'yi (21) gözaltına aldı. Operasyonda, olayda kullanılan 4 tabanca ile uyuşturucu ele geçirildi.