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Giriş Tarihi: 12.3.2025 21:23 Son Güncelleme: 12.3.2025 21:24

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, çevreyi kasten kirletenlere soruşturma başlattı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Gaziemir’deki eski kurşun fabrikası atıklarının, Torbalı’da boş bir araziye izinsiz şekilde dökülmesiyle ilgili soruşturma başlattı.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, çevreyi kasten kirletenlere soruşturma başlattı

Gaziemir ilçesi Emrez Mahallesi'ndeki eski kurşun fabrikası atıklarının Torbalı Yoğurtçular Mahallesi'ndeki boş bir araziye izinsiz şekilde döküldüğü ortaya çıktı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı kaçak dökümü gerçekleştiren şirkete 11 milyon 218 bin 356 lira para cezası kesti.

SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Olay sonrası İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı da harekete geçti. Başsavcılık çevrenin kirletilmesi suçundan soruşturma başlatıldığını açıkladı. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, yazılı ve görsel basında 11 Mart'ta yayımlanan "İzmir'de Atık Skandal: İki şirkete büyük ceza" başlıklı haberin ardından Çevre, İmar, Ormanlara ve Hayvanlara Yönelik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından inceleme başlatıldığı belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "İki hafriyat şirketi yetkilisi ve dört hafriyat kamyonu sürücüsü hakkında 5237 Sayılı TCK'nin 181.maddesinde düzenlenen Çevrenin Kasten Kirletilmesi suçuna ilişkin olarak derhal soruşturma başlatıldı."

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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, çevreyi kasten kirletenlere soruşturma başlattı
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