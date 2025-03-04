İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı kadına şiddete savaş açtı!

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, adliyede Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddet Suçları Soruşturma Bürosu'nda Cumhuriyet savcılarının sayısının iki kat artırılarak 8'e yükseltildiği, görev kapsamının da genişletildiği belirtildi. Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi, kolluk kuvvetleri ve aile mahkemeleri ile koordinasyonu sağlamak üzere bir cumhuriyet savcısının da görevlendirildiği ifade edilerek, büronun daha etkin bir rol üstlenmeye başladığı kaydedildi.

713 ŞÜPHELİ HAKKINDA SORUŞTURMA

Açıklamada ocak ve şubat aylarında "kadına karşı tehdit" suçu kapsamında 520 şüpheli hakkında soruşturma yürütüldüğü, bunlardan 123'ünün gözaltına alındığı, 2'sinin tutuklandığı ifade edildi. "Kadına karşı kasten yaralama" suçu kapsamında 713 kişi hakkında soruşturma yürütüldüğü, gözaltına alınan 302 şüpheliden 77'sinin tutuklandığı aktarıldı.

Kadına yönelik şiddetle mücadelede yeni bir önlem olarak elektronik kelepçe uygulamasının da başlatıldığı belirtilerek, bu kapsamda İzmir Denetimli Serbestlik Müdürlüğünce 97 şüphelinin elektronik kelepçeyle denetim altına alındığı ifade edildi.