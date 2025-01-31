SON DAKİKA | İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın cani babanın tahliyesine yaptığı itiraz kabul edildi

Son dakika haberi: Geçimsizlik nedeniyle boşanma kararı alan Fatma Alpaslan, 2 çocuğunun eşi Şiyar Alpaslan'a bırakıp, Burdur'a gitti. Şiyar Alpaslan, 18 Kasım 2024'te eşi Fatma Alpaslan'ı görüntülü arayıp yanında kalan çocukları Y.C.A. ve B.A.'nın boğazına bıçak dayayıp, tehdit etti. Fatma Alpaslan, emniyete gidip şikayetçi oldu. Harekete geçen ekipler, Şiyar Alpaslan'ı Karabağlar ilçesinde gözaltına aldı. Çocuklar devlet korumasına alınırken; Şiyar Alpaslan, işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Gerekli incelemelerin sonrasında çocuklar annelerine teslim edildi.

6.5 YIL HAPSİ İSTENDİ

Olayın ardından başlatılan soruşturma tamamlanıp iddianame hazırlandı. İddianamede Alpaslan çiftinin Milas 2'nci Aile Mahkemesi'nde boşanma davası bulunduğuna vurgu yapıldı. Olay günü sanığın, Fatma Alpaslan'ı görüntülü aradığı, 'Acil aç' yazılı mesaj attığı, bunun üzerine Fatma Alpaslan'ın telefonu açtığı iddianamede yer aldı. Görüntülü konuşma sırasında Şiyar Alpaslan'ın, B.A.'yı gösterip, her iki çocuğu da kastederek, 'Çocuklardan hangisinin ölmesini istersin?' dediği, B.A.'nın yüzünü de eliyle tutup basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek şekilde yaraladığına vurgu yapıldı. Sanığın, bıçağı B.A.'nın boğazına tutup, 'İçin yanıyor mu, boğazını keseyim mi, canlı canlı izlemek ister misin?' diye Fatma Alpaslan'ı tehdit ettiği de iddianamede belirtildi. Alpaslan hakkında, 'Kasten yaralama' ve 'Silahla tehdit' suçlarından toplam 6,5 yıla kadar hapis cezası isteminde bulunurken, iddianame İzmir 29'uncu Asliye Ceza Mahkemesi' tarafından kabul edildi.

İLK DURUŞMADA TAHLİYE

Duruşmada mütalaasını sunan iddia makamı, sanık Şiyar Alpaslan'ın cezaevinde geçirdiği süreyi göz önünde bulundurup, tahliyesi yönünde görüş sundu. Sanığın tahliyesine karar veren hakim, duruşmayı 24 Nisan'a erteledi. Kararı okuduktan sonra hakim, sanığa çocuklarına düzgün babalık yapması ve eşiyle aralarındaki problemlerin hıncını çocuklardan çıkarmaması yönünde uyarıda bulundu.

İZMİR CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NDAN İTİRAZ

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın skandal kararla ilk duruşmada sanık Şiyar Alpaslan'ın tahliye edilmesi kararına itiraz etti. Alpaslan'ın başka suçlardan hükümlü bulunması nedeniyle tahliye olmadan tutukluluk halinin devamına karar verildi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ağır ceza mahkemesine yaptığı itiraz kabul edildi.