İzmir deprem ile sarsılmaya devam ediyor. AFAD verilerine göre; saatler 03.29'u gösterdiğinde Buca ilçesi merkezli sarsıntı bölge halkını sokağa döktü. 4.9 büyüklüğündeki depremde 2 vatandaşımız yüksekten atlama sonucunda yaralanırken artçılar nedeniyle halen "Son depremler listesi ile 4 Kasım 2022 İzmir'de az önce deprem mi oldu, büyüklüğü şiddeti kaç, nerede oldu?" soruları yanıt arıyor. İşte AFAD son depremler listesi ile İzmir depremi ile ilgili ayrıntılar.
4 KASIM AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ – İZMİR'DE ARTÇI DEPREMLER SÜRÜYOR!
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan son depremler listesindeki bilgiye göre, saat 03.29'da İzmir'in Buca ilçesinde 4,9 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Öte yandan sarsıntının artçıları sürüyor. Sosyal medyadaki paylaşımlara göre; tüm gece süren sarsıntılar nedeniyle vatandaşların paniği de devam ediyor.
Son dakika haberleri: Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 03.29'da İzmir'in Buca ilçesinde 4,9 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.
Depremin 14,47 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaya göre ise depremin derinliği 4.5 km olarak duyuruldu.
Depremde iki vatandaşımız yaralanırken, bir cami minaresinde de hasar meydana geldi.
AFAD, İzmir'in Buca ilçesindeki 4.9 büyüklüğündeki depremin ardından 13 artçı sarsıntı meydana geldiğini bildirdi.
AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "İzmir ilimizin Buca ilçesindeki 4,9 büyüklüğündeki depremin ardından, an itibarıyla en büyüğü 2,4 olmak üzere 13 artçı sarsıntı meydana gelmiştir. Vatandaşlarımızın paniğe kapılmamalarını önemle istirham ediyoruz. Gelişmeleri takip ediyoruz" ifadelerini kullandı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İzmir'in Buca ilçesinde meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki deprem sonrası şu ana kadar herhangi bir can kaybı bilgisinin ulaşmadığını bildirdi.
Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İzmir Buca'da saat 03.29'da gerçekleşen 4,9 büyüklüğündeki depremde şu ana kadar herhangi bir can kaybı bilgisi ulaşmamıştır. İki vatandaşımız panikle atlama sonucu yaralanmış, bir cami minaresinde de hasar meydana gelmiştir." ifadesini kullandı.
Gelişmeler oldukça kamuoyuna bilgi verileceğini belirten Soylu, geçmiş olsun dileklerini iletti.
Deprem nedeniyle Konak ilçesine bağlı Kubilay Mahallesi'ndeki Selahattin Oğlu Camisi'nin minaresi yıkıldı. Kentteki bazı noktalarda depremin ardından kısa süreli elektrik kesintisi yaşandı. Ayrıca bazı binaların bacalarının yıkıldığı yönünde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarlar ulaştı. Deprem çevre illerde de hissedildi.
İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Öncelikle geçmiş olsun. 4,9 büyüklüğünde olduğu ifade edilen Buca merkezli depremde ilimizde Konak'ta bir cami minaresi dışında hasar ve yüksekten atlama şeklinde yaralanmalar dışında herhangi bir sıkıntı olmamıştır." bilgisini verdi.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, tüm itfaiye ekiplerinin devriyede olduğunu kaydederek, "Konak'ta bir camimizin minaresi yıkıldı. İlk tespitlerimize göre çok büyük bir hasar yok." ifadelerini kullandı.
AFAD twitter hesabından yapılan açıklamada, "Buca ilçesinde, saat 3.29'da gerçekleşen 4.9 büyüklüğündeki depremde an itibariyle can kaybı bilgisi ulaşmamıştır. 2 vatandaşımız panikle atlama sonucu yaralanmış, bir cami minaresinde hasar meydana gelmiştir" ifadelerine yer verildi.