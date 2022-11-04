İzmir deprem ile sarsılmaya devam ediyor. AFAD verilerine göre; saatler 03.29'u gösterdiğinde Buca ilçesi merkezli sarsıntı bölge halkını sokağa döktü. 4.9 büyüklüğündeki depremde 2 vatandaşımız yüksekten atlama sonucunda yaralanırken artçılar nedeniyle halen "Son depremler listesi ile 4 Kasım 2022 İzmir'de az önce deprem mi oldu, büyüklüğü şiddeti kaç, nerede oldu?" soruları yanıt arıyor. İşte AFAD son depremler listesi ile İzmir depremi ile ilgili ayrıntılar.

4 KASIM AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ – İZMİR'DE ARTÇI DEPREMLER SÜRÜYOR!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan son depremler listesindeki bilgiye göre, saat 03.29'da İzmir'in Buca ilçesinde 4,9 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Öte yandan sarsıntının artçıları sürüyor. Sosyal medyadaki paylaşımlara göre; tüm gece süren sarsıntılar nedeniyle vatandaşların paniği de devam ediyor.