İzmir depreminde balkondan atlayan Efe, toprağa verildi

AFAD verilerine göre, dün saat 03.29'da merkez üssü İzmir'in Buca ilçesinde olmak üzere 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Paniğe neden olan depremde 1'i ağır 7 kişi yaralanırken, minarede hasar, 20'ye yakın binada da çatlaklar oluştu. Depremde evinin balkonundan atlayan, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü öğrencisi Efe Altay Saral, ağır yaralı kaldırıldığı Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Otopsinin ardından Saral'ın cenazesi, bu sabah yakınlarınca teslim alındı ve namaz için Şirinyer Merkez Camii'ne getirildi. Cenazeye Efe Altay Saral'ın annesi Selma Saral, ablası Zeynep Asena Saral, Buca Belediye Başkanı Erkan Kılıç, yakınları ve arkadaşları katıldı. Efe Altay'ın annesi ve ablası, tabut başında uzun süre gözyaşı döktü. Kılınan namazın ardından Efe Altay Saral'ın cenazesi, Gökdere Mezarlığı'nda toprağa verildi.