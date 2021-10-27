İzmir depreminin simgesi Ayda, annesinin adı verilen parkta oynadı! Babadan yürek burkan sözler

'İZMİR'İ YENİDEN İNŞA ETMEMİZ LAZIM'

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger ise İzmir'in yapı stoğunu yenilenip güçlendirmeleri gerektiğini söyleyerek, "30 Ekim'de yaşanan deprem, İzmir'in kendi depremi değildi. İzmir'de iki fay hattı üzerinde inşa edilen konutlar var. Dolayısıyla deprem gerçeği ile 30 Ekim'de bir miktar yüzleştik. Canımız yandı. O gün İzmir ve Türkiye tek vücut oldu ama bu gerçeği hiçbir zaman unutmamamız lazım. Bu musibetten ders alıp yerel ve merkezi idareler olarak koordinasyon halinde İzmir'i yeniden inşa etmemiz lazım ki bir daha başka canlar gitmesin" dedi.