İzmir Dikili’de zabıta müdüründen esnafa yumruk

İzmir'in gözde tatil yerlerinden Dikili'deki bir kafeteryanın önünde 25 Temmuz Salı günü yaşanan olayda, CHP'li Dikili Belediyesi Zabıta Müdürü Bülent Delfasoğlu, iddiaya göre yürüyüş yoluna sandalye koyduğu için kafe sahibi Çetin Güngör ile tartışma yaşadı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Öfkesine hakim olamayan zabıta müdürü Bülent Delfasoğlu, Güngör'e yumruk attı.