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Giriş Tarihi: 20.7.2024 11:28

İzmir Foça'da erkek cesedi paniği: Kimliği belli oldu!

İzmir Foça'da denizde erkek cesedi bulundu. Yapılan incelemede, cesedin 12 Temmuz'dan beri aranan Kani Çavuş'a ait olduğu kesinleşti.

DHA
İzmir Foça’da erkek cesedi paniği: Kimliği belli oldu!

İzmir Foça'da önceki gün öğle saatlerinde, Yenifoça sahilinde erkek cesedi görenlerin ihbarıyla bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı, Foça Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Sudan çıkarılan ceset, yapılan ortak incelemenin ardından Foça Devlet Hastanesi'ne, ardından da ölüm nedeni ve kimlik tespiti için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Cesedin, 12 Temmuz'da Balıkesir'in Ayvalık ilçesindeki evinden balık tutmak için ayrılan ve kendisinden haber alınamayınca kayıp başvurusunda bulunulan Kani Çavuş'a ait olduğu belirlendi. Tansiyon hastası olduğu öğrenilen Çavuş'un balık avı malzemeleri, giysileri ve gözlüğü de balık tuttuğu mevkide bulundu.

Serinlemek için girdiği denizde beyin kanamasından öldüğü üzerinde durulan Çavuş'un cenazesi, dün Manisa'nın Akhisar ilçesindeki Yeni Mezarlık'ta toprağa verildi.

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İzmir Foça'da erkek cesedi paniği: Kimliği belli oldu!
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