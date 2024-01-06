İzmir için fırtına ve kuvvetli sağanak uyarısı





'TEDBİRLİ OLUNMALI'

Ayrıca gök gürültülü kuvvetli sağanağın da yarın sabah saatlerinden itibaren İzmir genelinde etkisini göstereceği belirtildi. Açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; 07.01.2024 sabah ilk saatlerden itibaren İzmir il genelinde kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kıyı kesimlerde hortum riski, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi. Sağanağın yarın sabahın ilk saatlerinden itibaren başlayıp, pazartesi günü saat 09.00'da etkisini kaybetmesinin beklendiği de kaydedildi.