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Giriş Tarihi: 22.11.2022 22:32

İzmir için hava durumu uyarısı: Kuvvetli sağanak geliyor

İzmir'de meteoroloji, yarın sabah saatlerinde başlayacak il genelinde kuvvetli, güney ve doğu ilçelerinde ise çok kuvvetli gök gürültülü sağanak yağmur beklendiğini duyurdu. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.

DHA
İzmir için hava durumu uyarısı: Kuvvetli sağanak geliyor

Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü'nce İzmir için sağanak uyarısı yapılırken, kuvvetli yağışın yarın 09.00'da başlayacağı ve saat 21.00'e kadar aralıklarla devam edeceği belirtildi. Meteorolojiden yapılan açıklamada, "Sabah saatlerinden itibaren başlayacak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların; İzmir il genelinde kuvvetli (20- 50 kg/m2), yerel olarak çok kuvvetli (50-75 kg/m2 ), güney ve doğu ilçelerinde (Seferihisar, Menderes, Torbalı, Selçuk, Bayındır, Tire, Ödemiş, Beydağ, Kiraz) çok kuvvetli ve yerel olarak şiddetli (51- 100 kg/m2) olması tahmin ediliyor.
Yağışlarla beraber rüzgarın güney yönlerden kuvvetli zaman zaman fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

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İzmir için hava durumu uyarısı: Kuvvetli sağanak geliyor
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