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Giriş Tarihi: 13.11.2024 12:35 Son Güncelleme: 13.11.2024 13:07

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinden terör operasyonu: 5 gözaltı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından silahlı terör örgütü propagandası yapanlara yönelik operasyon düzenlendi. Jandarma ekipleri operasyonda 5 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinden terör operasyonu: 5 gözaltı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri operasyon için harekete geçti. Yapılan araştırmada DHKP/C, THKP/C, THKO ve TKP/ML silahlı terör örgütlerinin propagandası yapan 5 şüphelinin kimliği belirlendi. Sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yapan 5 şüpheli adreslerine düzenlenen baskınlarda yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinden terör operasyonu: 5 gözaltı
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