İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinden terör operasyonu: 5 gözaltı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri operasyon için harekete geçti. Yapılan araştırmada DHKP/C, THKP/C, THKO ve TKP/ML silahlı terör örgütlerinin propagandası yapan 5 şüphelinin kimliği belirlendi. Sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yapan 5 şüpheli adreslerine düzenlenen baskınlarda yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.