İzmir İl Millî Eğitim Müdürlüğü’nde bayramlaşma coşkusu

Bayramlaşma töreni, Ramazan ayı boyunca öğrenci, öğretmen ve veliler tarafından gerçekleştirilen etkinlikleri içeren özel bir video gösterimiyle başladı.

Videoda, Ramazan ayının manevi atmosferinde gerçekleştirilen çeşitli iyilik hareketleri, dayanışma etkinlikleri ve eğitim camiasının birlik ve beraberlik içinde paylaştığı anlam dolu anlara yer verildi.

BİRLİK BERABERLİK

Video gösteriminin ardından, İl Millî Mğitim personeli, duygu ve düşüncelerini paylaşarak bayramın birlik ve beraberlik ruhunu pekiştiren bir vesile olduğunu vurguladılar. Program kapsamında konuşma yapan İl Millî Eğitim Müdürü Dr. Ömer Yahşi, bayramların birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularını güçlendiren önemli zamanlar olduğuna dikkat çekerek şunları kaydetti: "Bayramlar, kırgınlıkların sona erdiği, küslerin barıştığı, kalplerin birbirine daha da yakınlaştığı müstesna anlardır. Bugünleri, iyiden ve güzelden yana yeni sayfalar açmak, ahlakı güzelleştirmek, birlik, beraberlik ve sevgiyi tesis etmek için bir fırsat olarak görüyorum. Hep birlikte daha güçlü ve daha huzurlu bir toplum oluşturabilmek adına, affetmek ve barışmak en güzel adımdır. Bayramı bir armağan bilen ve hasretle bekleyen, neşeyle karşılayan nesiller yetiştirelim. Kıymetli mesai arkadaşlarım, İzmir eğitim ailesi olarak her bir bireyin işini severek, titizlikle ve ahenk içinde yapması, burayı bir aile gibi görmekteki kararlılığına teşekkür ediyorum. Birlik ve beraberlik varsa, başarı da vardır. Hep birlikte, gayret ve özveriyle başarıya imza atıyoruz ve bu başarıyı hep birlikte paylaşıyoruz. İzmir'in en büyük ailesi olarak başarılarımız siz değerli çalışma arkadaşlarımın katkıları ile gerçekleşmektedir. Bu başarı hepimizin başarısıdır. Bayramlar, insanların birbirlerine olan sevgisini, hoşgörüsünü ve yardımseverliğini pekiştirdiği zamanlardır. Bu vesileyle hepinizin ağız tadında, huzurlu ve mutlu bir bayram geçirmesini dilerim."

Eğitim camiası, bu özel günde, hem birbirleriyle hem de İzmir İl Millî Eğitim Müdürlüğünün değerli yöneticileriyle kaynaşarak bayramın manevi atmosferini bir arada yaşamanın mutluluğunu yaşadı. Bayramlaşma programı, İzmir İl Millî Eğitim Müdürlüğünün güçlü değerler üzerine kurulu eğitim anlayışını bir kez daha gözler önüne sererken, birlik ve dayanışmanın önemini de hatırlattı.