İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden öğrencilere Ramazan temalı dijital dergi

Ramazan'ın İzinde Eğitim ve Kültür Buluşması yaşatacak olan ve Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında erdem değer ahlak ilkesiyle oluşturulan

Dergide; peygamberlerin örnek hayatları, Ramazan gelenekleri, iftar ve sahurun anlamı , çocuklar için etkinlik önerileri, sıcacık animasyonlu öyküler, Dünyadaki Ramazan Gelenekleri, interaktif dijital içerikler ve akademik projeler yer alıyor. Öğrencilerin hem eğlenerek hem öğrenmesini hem de kendi kültürel kodlarını özümsemesini sağlayan içerikler arasında Karagöz ve Hacivat diyalogları, bilimsel makaleler, geleneksel yemek tarifleri ve öğrenci çalışmaları dikkat çekiyor. Ayrıca, okullarımızdan yenilikçi çalışmalara; meslek liseleri öğrencilerimizden videolu yemek tariflerine de yer verilerek hem öğrencilerin sosyal sorumluluk bilinci destekleniyor hem de meslek liselerimizin güzel çalışmaları gözler önüne seriliyor.

ETKİLEŞİMLİ İÇERİKLER VE EĞİTİMDE YENİLİK ANLAYIŞIYLA OLUŞTURULAN

Dergide, çocukların dijital okuryazarlık becerilerini geliştirmek için etkileşimli oyunlar, kes-yapıştır etkinlikleri ve hedef takvimleri gibi materyaller sunuyor. "Değişiyorum ve Gelişiyorum" bölümüyle öğrencilerin kişisel gelişimlerini takip etmeleri, "Kadir Gecesi" yazısıyla da manevi bilinç kazanmaları amaçlanıyor. Ayrıca, geleneksel Ramazan lezzetlerinin tarifleri ve tarihsel kökenleri anlatılarak kültürel süreklilik vurgulanıyor.

NASIL ERİŞİM SAĞLANIR?

"Okuyan Çocuk" dergisine ücretsiz olarak https://izmir.meb.gov.tr/okuyancocuk/1/ adresinden ulaşılabiliyor. Dergi, öğrencilerin yanı sıra veliler ve eğitimciler için de rehber niteliği taşıyor. Bu derginin bir başka önemli yönü ise derginin görme engelli çocuklarımıza da ulaşılabilmesi için lise öğrencileri ve öğretmenleri tarafından seslendirilmiş olması böylece dergi özel eğitim öğrencilerine de erişerek bir ilke imza atıyor.

İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ömer Yahşi, "Bu dergiyle çocuklarımızın hem kültürel köklerini keşfetmelerini sağladık hem de yapay zekanın kasıp kavurduğu bir çağda dijital içerikleri manevi değerler çerçevesine oturtarak Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli erdem değer ahlak ilkesiyle çocuklarımızın buluşmasını sağladık . Bizim için çok önemli olan özel eğitim öğrencilerimizin de bu dergiye ulaşabilmeleri için özel seslendirmelerle sahifeleri seslendirdik. Emeği geçen tüm öğretmen ve öğrencilerimize teşekkür ediyoruz." dedi. Gelecek sayılarda farklı temalarla zenginleştirilmesi planlanan dergi, eğitimde dijitalleşme ve kültürel mirasın korunması konularında öncü bir adım olarak öne çıkıyor.