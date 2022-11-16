İzmir İlayda Öztürk’e ağlıyor: Daha 21 yaşındaydı...

Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan İlayda Öztürk, dün doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. İlayda Öztürk'ün ölümü yakınları ve sevenlerini yasa boğdu. Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Zeytinköy'de yaşayan İlayda Öztürk'ün vefatı hepimizi derin bir üzüntüye boğdu. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesi başta olmak üzere tüm yakınlarına başsağlığı dileriz" dedi.

İlayda Öztürk, bugün Selçuk Cemevi'nde düzenlenen törenin ardından Zeytinköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.