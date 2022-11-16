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Giriş Tarihi: 16.11.2022 15:43

İzmir İlayda Öztürk'e ağlıyor: Daha 21 yaşındaydı...

Acı olay İzmir'in Selçuk ilçesinde meydana geldi. Su kanalına düşen otomobilde babasıyla birlikte yaralanan üniversite öğrencisi İlayda Öztürk (21), tedavi gördüğü hastanede 2 gün sonra hayatını kaybetti. Babası ise taburcu edildi...

DHA
İzmir İlayda Öztürk’e ağlıyor: Daha 21 yaşındaydı...

Yürekleri yakan kaza, 13 Kasım günü, Zeytinköy'de meydana geldi. Isparta'da okuyan üniversite öğrencisi İlayda Öztürk'ün kontrolünü kaybettiği otomobil, içinde bir miktar su bulunan sulama kanalına düştü.

Kazada, sürücü İlayda Öztürk ile yanındaki babası Hüseyin Öztürk (55) yaralandı. Baba kız ambulansla Selçuk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Durumu ağır olan İlayda Öztürk, ilk müdahalesinin ardından İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Hüseyin Öztürk, kazadan bir gün sonra taburcu edildi.

Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan İlayda Öztürk, dün doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. İlayda Öztürk'ün ölümü yakınları ve sevenlerini yasa boğdu. Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Zeytinköy'de yaşayan İlayda Öztürk'ün vefatı hepimizi derin bir üzüntüye boğdu. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesi başta olmak üzere tüm yakınlarına başsağlığı dileriz" dedi.
İlayda Öztürk, bugün Selçuk Cemevi'nde düzenlenen törenin ardından Zeytinköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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İzmir İlayda Öztürk'e ağlıyor: Daha 21 yaşındaydı...
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