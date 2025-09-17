İzmir-İstanbul hattında fidye operasyonu

İzmir'de bir araca zorla bindirilerek kaçırılan işadamı A.A. İstanbul Bağcılar'daki bir adreste fidyecilerin elinden kurtarıldı. İddiaya göre, alacaklıları tarafından kaçırılan işadamından 15 milyon lira fidye istediği öğrenilirken, A.A. yapılan operasyon sonucu kurtarıldı. Tekstil işiyle uğrayan işadamı A.A.'nın eşi, kendisinden haber alamadıklarını söyleyerek polisten yardım istemeşti. Yapılan çalışmalarda A.A.'nın kaçıranlar tarafından İstanbul'a götürüldüğü bilgisine ulaşıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Gasp Büro Amirliği ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda 3 kişi tutuklandı.