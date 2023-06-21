İzmir kasabı parçalara ayırdığı sevgilisiyle mutlu günlerinde

Gülkamar'ın ise katili ile birlikteyken yüzündeki tebessüm fotoğraf karesine yansıdı. Haliyev, sevgilisinin kızları Leyla Geldiyazova (30) ile Laçin Geldiyazova (28) ve erkek arkadaşı Ruslan Kerimov'u öldürüp cesetleri 100 parçaya ayırarak derin dondurucuya koyduğu için tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
İstanbul'da ikamet eden Türkmenistan uyruklu M.H., İzmir'in Bayraklı ilçesinde yaşayan teyzesi Gülkamar Hanymova, kızları Leyla Geldiyarova (30) ve Laçin Geldiyarova (28) ile Ruslan Kerimov'dan 5 gündür haber alamadığını belirterek polise ihbarda bulundu. Polis ekipleri ihbarının ardından 18 Haziran Pazar günü Bayraklı ilçesindeki adrese gitti. Ekipler kapıyı açan olmayınca içeri çilingir yardımıyla girdi.
100 PARÇAYA AYIRDI
Cinayet Büro Amirliği ekipleri evdeki derin dondurucuyu açtığında şok manzara ile karşılaştı. Soğukkanlı katilin 4 kişiyi öldürdükten sonra saatlerce uğraşarak talihsiz kadınları ve yanlarındaki erkeğin cesetlerini derin dondurucuya sığdırabilmek için 100 parçaya ayırdığı belirlendi. Parçalar halindeki cesetler derin dondurucudan çıkarıldıktan sonra kimlik tespiti için otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.
4 YILDIR BAKICILIK YAPIYORDU
Polis, cinayetleri işlediği değerlendirilen Gülkamar Hanymova'nın erkek arkadaşı Türkmenistan uyruklu 60 yaşındaki Saparmurat Haliyev'i yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı. Anne Hanymova ile kızlarının Türkiye'ye 2019 yılında geldikleri, İzmir'de bakıcılık yaptıkları öğrenildi. Cesedi bulunanlardan Ruslan Kerimov'un ise Leyla Geldiyarova'nın erkek arkadaşı olduğu, şüpheli Haliyev'in de bu kişilerle aynı evde yaşadığı öğrenildi. Şüpheli Türkmenistan uyruklu Saparmurat Haliyev, Çeşme ilçesinde inşaatta polisler tarafından yakalandı. Ayrıca cinayetin ardından Haliyev'e yardım ettikleri gerekçesiyle Afganistan uyruklu H.G.H., Türkmenistan uyruklu H.P. ve Türk vatandaşı M.A. gözaltına alındı. katil Saparmurat Haliyev çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Haliyev'e yardım ettiği öne sürülen 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
YENİ FOTOĞRAF ORTAYA ÇIKTI
İzmir kasabı Saparmurat Haliyev'in kıskançlık nedeniyle öldürdükten sonra parçalara ayırarak derin dondurucuya koyduğu 10 yıllık sevgilisi Gülkamar Hanimova ile birlikte fotoğrafı ortaya çıktı. Korkunç cinayetlerin ardından, polisin ve komşularının 'Evet bunlar' diyerek teyit ettiği üç Türkmen kadının fotoğrafı ise Özbek kadınlara ait çıktı. Saparmurat Haliyev'in öldürdüğü Leyla Geldiyarova ve Laçin Geldiyarova'nın, birlikte yaşadığı Gülkamar Hanimova"nın eski eşinden olan kızları olduğu belirtildi. Çiftin 5 yıldır İzmir'de yaşadığı öğrenildi. Haliyev"in inşaatlarda, tavukçuda ve restoranda çalıştığı belirtildi. Sakin bir yapısı olduğu belirtilen Haliyev'in çevresindekilere sık sık Gülkamar Hanimova'yı çok sevdiğini söylediği öğrenilirken, olaydan 1 hafta önce Hanimova ile bir tartışma yaşadıkları ifade edildi.