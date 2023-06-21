İzmir kasabı parçalara ayırdığı sevgilisiyle mutlu günlerinde

4 YILDIR BAKICILIK YAPIYORDU

Polis, cinayetleri işlediği değerlendirilen Gülkamar Hanymova'nın erkek arkadaşı Türkmenistan uyruklu 60 yaşındaki Saparmurat Haliyev'i yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı. Anne Hanymova ile kızlarının Türkiye'ye 2019 yılında geldikleri, İzmir'de bakıcılık yaptıkları öğrenildi. Cesedi bulunanlardan Ruslan Kerimov'un ise Leyla Geldiyarova'nın erkek arkadaşı olduğu, şüpheli Haliyev'in de bu kişilerle aynı evde yaşadığı öğrenildi. Şüpheli Türkmenistan uyruklu Saparmurat Haliyev, Çeşme ilçesinde inşaatta polisler tarafından yakalandı. Ayrıca cinayetin ardından Haliyev'e yardım ettikleri gerekçesiyle Afganistan uyruklu H.G.H., Türkmenistan uyruklu H.P. ve Türk vatandaşı M.A. gözaltına alındı. katil Saparmurat Haliyev çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Haliyev'e yardım ettiği öne sürülen 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

YENİ FOTOĞRAF ORTAYA ÇIKTI

İzmir kasabı Saparmurat Haliyev'in kıskançlık nedeniyle öldürdükten sonra parçalara ayırarak derin dondurucuya koyduğu 10 yıllık sevgilisi Gülkamar Hanimova ile birlikte fotoğrafı ortaya çıktı. Korkunç cinayetlerin ardından, polisin ve komşularının 'Evet bunlar' diyerek teyit ettiği üç Türkmen kadının fotoğrafı ise Özbek kadınlara ait çıktı. Saparmurat Haliyev'in öldürdüğü Leyla Geldiyarova ve Laçin Geldiyarova'nın, birlikte yaşadığı Gülkamar Hanimova"nın eski eşinden olan kızları olduğu belirtildi. Çiftin 5 yıldır İzmir'de yaşadığı öğrenildi. Haliyev"in inşaatlarda, tavukçuda ve restoranda çalıştığı belirtildi. Sakin bir yapısı olduğu belirtilen Haliyev'in çevresindekilere sık sık Gülkamar Hanimova'yı çok sevdiğini söylediği öğrenilirken, olaydan 1 hafta önce Hanimova ile bir tartışma yaşadıkları ifade edildi.