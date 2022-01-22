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Giriş Tarihi: 22.1.2022

İzmir kendi rekorunu kırıyor

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
İzmir kendi rekorunu kırıyor
İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, son 2 günde İzmir'de Kovid-19 vaka sayılarının rekor kırdığını söyledi. Köşger, "Son 2 gündür İzmir kendi rekorunu kırıyor. Ciddi şekilde arttı rakamlar. Depremin ertesinde bizim gördüğümüz bir pik vardı. İzolasyonda olan herkes sokağa çıkmış ve birbirine bulaştırmıştı. O pik nokta aşıldı. Ciddi şekilde en yüksekteyiz. İki gündür İzmir kendi rekorunu egale ediyor. Sürekli artıyor. Vefat sayısı da artıyor. Ölümcüllüğü, evet eskiye nazaran düşük oranda ama ölen sayısı da artıyor" dedi.

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İzmir kendi rekorunu kırıyor
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