İzmir Körfezinde balık ölümleri devam ediyor

20 Ağustos'ta İzmir'in Bayraklı ilçesi Turan Sahili'ne ölü balıkların vurması ve kötü koku sorununun ortaya çıkması sonrası kirlilik kaynağının tespiti ve önüne geçilmesi için başlatılan çalışmalar sürerken dün de Konak ilçesindeki Pasaport iskelesi önlerinde denizin renginin kahverengiye döndüğü ve ölü balıkların bulunduğu görüldü.

BELEDİYE EKİPLERİ ÖLÜ BALIKLARI TOPLADI

Kötü kokunun da hissedildiği bölgede İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri temizlik çalışması yürüttü. Denizdeki balık ölümlerine tepki gösteren vatandaşlar belediyenin soruna bir an önce el atmasını balık ölümlerinin önlenmesini istedi.

BAKANLIK KÖRFEZDEKİ KİRLİLİĞE EL KOYMUŞTU

İzmir Körfezinde geçtiğimiz haftalarda meydana gelen toplu balık ölümlerinin ardından Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olaya el atmış Bakan Murat Kurum'un talimatı ile bilim kurulu oluşturulmuştu. Geçtiğimiz günlerde Bakan Kurum'un da katılımı ile toplanan bilim kurulu, İzmir Körfezindeki kirliliğin önüne geçmek için alınacak tedbirleri içeren acil eylem planı hazırlamaya başlamıştı. Bakan Kurum acil eylem planının eylül ayı sonuna kadar tamamlanmış olacağını açıklamıştı.