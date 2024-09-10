İzmir Körfezinde balıklar ölmeye devam ediyor

İzmir Körfezi'nde Karşıyaka Yunuslar bölgesinde yine yüzlerce ölü balık kıyıya vururken deniz ise kirlilikten dolayı kahverengi renge büründü. Öte yandan ölü balıkların bazı vatandaşlar tarafından toplanmaya çalışıldığı da görüldü. Ayrıca kentin bazı noktalarında kirlilikten kaynaklı koku sorunu da yaşanıyor.



Sahil bandının çeşitli bölümlerine vuran balıklar halk sağılığı açısından da sorunlar yaratıyor. Geçtiğimiz haftalarda İzmir Körfezi'nin pek çok noktasında başta çipura ve levrek olmak üzere her boydan on binlerce ölü balık kıyıya vurmuştu. Ardından sahilde temizlik çalışmaları yapılmıştı.

DENİZ SUYUNDAN NUMUNE ALINMIŞTI

Çevre, Şehircilik ve İkilim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından deniz suyundan alınan numunelerin laboratuvarda yapılan analizlerinde balıkların deniz suyundaki kirliliğe bağlı olarak oksijen yetersizliğinden öldüğü ortaya çıkmıştı.

MARMARA GEMİSİ KÖRFEZDE İNCELEME YAPMIŞTI

Yaşanan şok gelişme sonrası Çevre Şehircilik Bakanlığı İzmir'deki çevre katliamına el koymuş kente deniz suyundaki kirliliğin kaynağını araştırmak için araştırma gemisi göndermişti.

BİLİM KURULU OLUŞTURULMUŞTU

Bakanlık ayrıca alınacak önlemlerle ilgili Bilim Kurulu oluşturmuştu. Tüm bu gelişmelerin ardından geçtiğimiz hafta da Çevre Şehircilik Bakanı Murat Kurum kente gelmiş TÜBİTAK'a ait Marmara gemisi ile körfezde incelemelerde bulunmuştu.

ACİL EYLEM PLANI EYLÜL AYI SONUNA KADAR BİTMİŞ OLACAK

Daha sonra İzmir Körfezi Koordinasyon Kurulu Toplantısına katılan Bakan Kurum, İzmir Körfezindeki yaşanan kirliliğin sorumlusu olarak yerel yönetimleri göstermişti. Bilim Kurulu'nun eylül ayı sonuna kadar İzmir körfezi acil eylem planı hazırlayacağını belirten Bakan Kurum körfezin kurtuluş reçetesinde yer alacak olan düzenlemelerin hayata geçirilip geçirilmediğini bakanlık olarak yakından takip edeceklerinin altını çizmişti.