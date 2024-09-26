İzmir körfezindeki pis koku iş dünyasını da isyan ettirdi!

İzmir Körfezi'nde yaşanan balık ölümleri ve kirlilik sonrası artan pis koku rüzgarında etkisi ile kentin iç kesimlerine kadar yayıldı. Kokuun son günlerde giderek etkisini artırması toplumun bir çok kesiminde tepkiye neden oldu.

İç körfezden kente yayılan pis kokudan dolayı artan şikayetlere İzmir iş dünyası da eklendi. Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, sosyal medya hesabı üzerinden yaşananlara tepki tepki gösterdi.

ÇÖZÜM İÇİN NE BEKLENİYOR'

Bu durumun İzmir'e yakışmadığını belirten Yorgancılar, "Bu deniz kokusu İzmir'e yakışmıyor teknolojinin bu kadar geliştiği ortamda çözümü de olmalı ki var ne bekleniyor" ifadelerini kullandı.