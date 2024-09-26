Haberler Yaşam Haberleri İzmir körfezindeki pis koku iş dünyasını da isyan ettirdi!
Giriş Tarihi: 26.9.2024 11:39 Son Güncelleme: 26.9.2024 11:41

İzmir körfezindeki pis koku iş dünyasını da isyan ettirdi!

İzmir Körfezi’nde yaşanan kirlilik sonrası özellikle kıyı kesimini etkisi altına alan kötü kokuya bir tepki de İzmir iş dünyasından geldi. Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, iç körfezden rüzgarın9 etkisi ile kentin üzerine kabus gibi çöken pis kokuya isyan etti. Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Yorgancılar; "Bu deniz kokusu İzmir’e yakışmıyor teknolojinin bu kadar geliştiği ortamda çözümü de olmalı ki var ne bekleniyor” dedi.

ERTAN GÜRCANER ERTAN GÜRCANER
İzmir körfezindeki pis koku iş dünyasını da isyan ettirdi!

İzmir Körfezi'nde yaşanan balık ölümleri ve kirlilik sonrası artan pis koku rüzgarında etkisi ile kentin iç kesimlerine kadar yayıldı. Kokuun son günlerde giderek etkisini artırması toplumun bir çok kesiminde tepkiye neden oldu.

İç körfezden kente yayılan pis kokudan dolayı artan şikayetlere İzmir iş dünyası da eklendi. Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, sosyal medya hesabı üzerinden yaşananlara tepki tepki gösterdi.

ÇÖZÜM İÇİN NE BEKLENİYOR'

Bu durumun İzmir'e yakışmadığını belirten Yorgancılar, "Bu deniz kokusu İzmir'e yakışmıyor teknolojinin bu kadar geliştiği ortamda çözümü de olmalı ki var ne bekleniyor" ifadelerini kullandı.

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İzmir körfezindeki pis koku iş dünyasını da isyan ettirdi!
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