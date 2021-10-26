İzmir Körfezi’ni kirleten gemiye 2 milyon 773 bin 315 TL ceza

İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye ceza yağdı. Edinilen bilgiye göre İzmit Körfezi'nde rutin denetimler yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne ait kontrol uçağı, İzmit açıklarındaki bir gemiden sızan maddenin denizi kirlettiğini belirledi.

Tespit üzerine geminin bulunduğu bölgeye giden Büyükşehir ekipleri, deniz suyundan aldıkları numunede kirliliğe sebep olan maddenin Bahama bandralı kuru yük gemisinden sızan hidrolik yağ olduğunu belirledi. Tespit üzerine İzmit Körfezi'ni kirlettiği tespit edilen gemiye 2 milyon 733 bin 315 TL para cezası kesildi.

Cezai işlemin ardından gemi etrafında önlem alan ekiplerin, temizleme çalışmalarına başladıkları öğrenildi.